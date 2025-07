I dazi di Trump mettono in ginocchio il Sud Italia | si salva solo la Puglia

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea minacciano di mettere in ginocchio il Sud Italia, con la Puglia che sembra salvarsi. Se i dazi di Trump verranno confermati o aumentati, le perdite per il nostro Paese potrebbero superare i 12 miliardi di euro, un colpo duro per un'economia giĂ fragile. La sfida sarĂ trovare nuove strategie per proteggere e rilanciare il nostro export.

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea rischiano di avere un impatto pesantissimo sull’economia italiana. Se Donald Trump confermasse i dazi attuali, per l’Italia si tratterebbe giĂ di una perdita da 3,5 miliardi in mancate esportazioni. Ma nel caso in cui venissero innalzati al 20%, il conto salirebbe a 12 miliardi di euro. Un colpo durissimo per un Paese fortemente orientato all’export, soprattutto verso il mercato americano, che nel 2024 ha assorbito oltre 64 miliardi di euro di prodotti Made in Italy. I dubbi su domanda e prezzi. Secondo i dati dell’Ufficio studi Cgia, basati su elaborazioni Ocse, l’impatto dipenderĂ da due domande chiave: i consumatori e le aziende USA continueranno a comprare beni italiani, nonostante il rincaro? E le nostre imprese saranno in grado di assorbire l’aumento dei costi, senza trasferirli sul prezzo finale? La Banca d’Italia osserva che il 92% dei prodotti esportati negli USA è di fascia alta o media, rivolto a clienti con redditi elevati, potenzialmente meno sensibili agli aumenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - I dazi di Trump mettono in ginocchio il Sud Italia: si salva solo la Puglia

