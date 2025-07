Prepararsi in caso di attacco in Danimarca leva obbligatoria anche per le donne

In un mondo in costante evoluzione, la Danimarca si distingue adottando misure innovative per la sicurezza nazionale: l'introduzione della leva obbligatoria anche per le donne, approvata dal Parlamento e già in vigore. Questa decisione sottolinea l'importanza di prepararsi a ogni evenienza, rafforzando la coesione e la resilienza del paese. Con una simile svolta, la Danimarca si pone come esempio di progresso e inclusione nel campo della difesa.

La modifica della legge per l'inserimento delle donne è stata approvata dal Parlamento ed è entrata in vigore

