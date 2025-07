Pesaro spara e uccide cognata durante una festa | arrestato

Una tragica notte a Marotta, nel Pesarese, ha sconvolto la comunità: un uomo di 70 anni ha aperto il fuoco durante una festa, causando la morte della cognata e ferendo gravemente la figlia. La scena di violenza ha lasciato tutti sotto shock, mentre i carabinieri hanno immediatamente arrestato l’autore del gesto e sequestrato la casa. Un dramma che ci ricorda quanto possa essere fragile la serenità di un momento di festa.

A Marotta, nel Pesarese, un uomo di 70 anni, ha ucciso a colpi di pistola la cognata di 44 anni, durante una festa con bambini. Ferita anche la figlia della vittima. L'uomo è stato arrestato. La casa è sotto sequestro e presidiata dai carabinieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pesaro, spara e uccide cognata durante una festa: arrestato

Spara alla festa dei bimbi e colpisce una donna che muore, un'altra è ferita. Forse ha ucciso per il rumore. Un 70enne arrestato a Marotta, vecchie ruggini tra le famiglie. #ANSA

Marotta, uccide la cognata alla festa: arrestato. Litigio per la musica ad alto volume - I carabinieri hanno dovuto fermare l'uomo con il taser dopo una lunga trattativa. Lo riporta centropagina.it

Uccide la cognata alla festa della nipote, il killer «ha sparato per il rumore»: l'ipotesi degli inquirenti. Sequestrata la casa - Sarebbero stati futili motivi, forse rumori o schiamazzi, in un contesto di vecchie ruggini, a innescare la lite durante una festa con dei bambini e il folle gesto di Sandro Spingardi, 70 anni, ... Come scrive msn.com