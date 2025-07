I due clan familiari uno di sinistra e l' altro di destra tornano sull' isola di Ventotene

Stasera alle 21.20 su Rai 3, Paolo Virzì ci conquista con "Un altro Ferragosto", sequel del celebre "Ferie d’agosto" del 1996. Due clan opposti, simbolo delle divisioni politiche italiane, rivivono sull’isola di Ventotene in una commedia intensa che fonde dolore e umorismo. Un viaggio tra passato e presente, tra contrasti e nostalgie, che ribadisce come le radici siano il cuore pulsante di ogni storia. Non mancate a questa coinvolgente narrazione che ci invita a riflettere...

Va in onda stasera alle 21.20 su Rai 3 Un altro Ferragosto di Paolo Virzì – il sequel di Ferie d'agosto firmato sempre da lui nel 1996. A quasi trent'anni dunque da quel film diventato nel frattempo cult, Virzì torna a rappresentare le due anime (sinistra e destra) del paese attraverso due famiglie all'opposto. Ne è risultato una commedia dolorosa e commovente che ha riportato in scena quasi tutto il cast del primo film, con alcune interessanti new entry come Emanuela Fanelli e Christian De Sica.

