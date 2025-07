Dragaggio al porto di Tremestieri prossimo fine settimana completa riapertura La Uil | Quanto accaduto non si ripeta mai più

Il porto di Tremestieri si prepara a vivere un importante momento di rinascita: lunedì partono le procedure di dragaggio, fondamentali per garantire sicurezza e sviluppo. La Uil esprime entusiasmo e speranza affinché quanto accaduto in passato non si ripeta mai più, segnando un nuovo inizio per un porto più efficiente e sostenibile. Un passo avanti che rafforza l’impegno della regione e delle istituzioni verso un futuro migliore.

Partiranno lunedì le procedure propedeutiche all'attività di dragaggio nel porto di Tremestieri. L'annuncio della Uil dopo che l’assessorato regionale all’ambiente e territorio della regione siciliana ha emanato il decreto che autorizza l’Autorità di sistema portuale dello stretto ad effettuare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

