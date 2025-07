Ventimiglia bimbo scomparso a Latte | i cani molecolari puntano a una zona sulle alture Sentito il proprietario di una casa

A Ventimiglia, l’angoscia cresce mentre si intensifica la ricerca di Alain, il bambino scomparso a Latte. Oltre sessanta persone, tra volontari e forze dell’ordine, uniti in un'operazione senza sosta, con l’aiuto di cani molecolari che puntano su una zona collinare. La comunità spera in un esito positivo: ogni secondo conta per ritrovare il piccolo e riportarlo a casa al più presto.

Oltre sessanta persone impegnate nella ricerca di Alain, il bimbo di 5 anni sparito dal camping in zona Latte. I cani molecolari puntano su via Torretta.

Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte - Una notte di tensione a Ventimiglia, dove scompare il piccolo Alain Barnard Ganao, 5 anni, dopo essere uscito dal campeggio nella zona di Latte.

Alain Barnard Ganao, cinque anni, è svanito ieri sera dal campeggio Por La Mar nella frazione Latte di Ventimiglia, dove era in vacanza con i genitori. Le telecamere di sorveglianza lo inquadrano alle 19.15 mentre supera da solo i cancelli. Alle 19.30 un pass Vai su Facebook

Ventimiglia, proseguono le ricerche del piccolo Alain: in campo 70 persone e cani molecolari [Foto e video] - Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Alain, il bambino di origine filippina ma nato a Torino e scomparso nella serata di ieri da un campeggio in zona Latte, a Ventimiglia. Scrive informazione.it

Bimbo di 5 anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia. Ricerche in corso - I cercatori hanno utilizzato anche messaggi vocali registrati dai genitori del piccolo sia in italiano sia in cinese. Segnala msn.com