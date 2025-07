Ecco perché Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati dopo 12 anni di storia d’amore, come rivela Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. La coppia ha deciso di chiudere questa lunga parentesi senza drammi, in silenzio e senza crisi da affrontare. A breve, arriverà l’annuncio ufficiale, mettendo fine a un capitolo che aveva segnato la scena del cinema e della vita privata italiana.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati, Gabriele Parpiglia nella sua newsletter spiega che i due attori, dopo 12 anni di amore, si sono detti addio. A breve dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, ha aggiunto sempre il giornalista che ha inoltre rivelato alcune dettagli inerenti alla conclusione della love story. “È finita pochi giorni fa. Niente più crisi da superare, niente separazioni in casa dove vince il silenzio”. Così Parpiglia che nei giorni scorsi aveva riferito che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales vivevano assieme ma da separati in casa per tentare di preservare il concetto di famiglia per il bene delle loro figlie (Luna, nata nel 2015, e Alma, venuta alla luce nel 2018). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it