Bilanci Ausl la Regione | Nessun buco nelle aziende il futuro non è a rischio

presentazione. La salute della regione si conferma solida e senza ostacoli, garantendo un futuro stabile per il sistema sanitario regionale e assicurando ai cittadini servizi di qualità senza compromessi.

Nessun buco di bilancio e nessun rischio per la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Quelli presentati in questi giorni dalle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna sono, infatti, bilanci di previsione che, per loro natura, contengono solo i ricavi attualmente certi nel momento della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

