Garlasco le immagini dell’autopsia di Chiara | infuria la polemica

Il caso di Garlasco, uno dei più intricati e discussi d’Italia, torna tristemente alla ribalta con un episodio che ha scosso l’opinione pubblica: la vendita delle immagini dell’autopsia di Chiara Poggi. Dopo quasi due decenni, il dolore e il mistero sembrano ancora alimentare polemiche e scandali, rischiando di offuscare la memoria della giovane vittima e di riaccendere le discussioni sul delicato equilibrio tra giustizia e rispetto. È un richiamo a riflettere sulle conseguenze di tali comportamenti...

Il delitto di Garlasco, che ha scosso l’Italia nel 2007, continua a essere un caso di grande rilevanza, alimentato da continue speculazioni e atti sciacallaggi. Dopo 18 anni, di recente è emerso un episodio che ha destato sdegno: qualcuno ha deciso di mettere in vendita le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua casa di Garlasco. Per questo crimine, il suo ex fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. Il provvedimento urgente del Garante per la Privacy. In risposta a questa vicenda, il Garante per la Privacy ha adottato un provvedimento urgente, deciso d’ufficio, per impedire che le immagini dell’autopsia vengano diffuse ulteriormente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it