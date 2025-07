Calhanoglu l’Inter abbassa la richiesta Le sensazioni sul futuro – SM

L'incertezza avvolge il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter, con le richieste del giocatore che si sono recentemente abbassate. La possibile partenza sembra slittare, mentre il Galatasaray si defila e l’Inter valuta con attenzione il da farsi. La sensazione è che, almeno per ora, la pista di un prolungamento sia più concreta, lasciando aperte tutte le possibilità. Ma quali scenari attendono il centrocampista turco? Resta da scoprire.

La telenovela relativa al possibile addio di Hakan Calhanoglu non accenna a concludersi. Il Galatasaray si defila adesso, l'Inter attende e valuta la sua posizione per Sport Mediaset. POSIZIONE – Hakan Calhanoglu e l' Inter potrebbero seriamente continuare insieme per un altro anno rimandando l'addio. Il Galatasaray sta trattando Victor Osimhen e i dialoghi con il Napoli vanno per le lunghe, per questo motivo la situazione del centrocampista rimane in stand-by. All'Inter l'attesa non piace, soprattutto perché servirebbero i soldi per investire sull'eventuale sostituto nel medesimo ruolo. La dirigenza ha fissato infatti una dead-line per la conclusione di questa storia: il 26 luglio, data in cui inizia il ritiro pre-campionato.

