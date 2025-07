Conte | Sul riarmo Meloni fa autogol un favore alla Germania

Il recente riarmo di Meloni rischia di essere un autogol che favorisce la Germania, invece di rafforzare l’Italia. Un passo che potrebbe rafforzare le tensioni europee e mettere a rischio la nostra crescita, mentre Berlino continua a concentrarsi sui propri interessi. È il momento di ripensare le strategie per tutelare davvero il nostro futuro e l’equilibrio dell’Unione.

ROMA – "Che disastro. Per anni la Germania ci ha imposto austerità e politiche di bilancio talmente ottuse da precluderci qualsiasi prospettiva di crescita. Pur avendo una enorme capacità fiscale, la Germania non l'ha mai utilizzata nel comune interesse, per far crescere il mercato europeo. Quando il loro sistema industriale è entrato in crisi, anziché promuovere una transizione industriale che puntasse forte sull'innovazione, hanno imposto la trasformazione della loro filiera dell'automobile e della manifattura in un sistema industriale volto a produrre armamenti. Insomma hanno deciso e imposto il piano di riarmo, giovandosi della piena complicità della von der Leyen.