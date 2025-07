Graduatorie terza fascia ATA partiti i depennamenti | come verificare su Accredia se la CIAD è valida

Se sei uno degli aspiranti delle graduatorie terza fascia ATA, è fondamentale conoscere lo stato della tua certificazione CIAD. Con i depennamenti già in corso, verificare su Accredia la validità della tua Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale diventa essenziale per tutelarti e assicurarti di essere ancora in lista. Scopri come navigare il processo e garantirti un futuro senza interruzioni nella carriera scolastica.

Le scuole stanno procedendo, come da normativa, ai depennamenti degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA che non hanno conseguito e presentato la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). All'aspirante depennato arriva il decreto di depennamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - terza - fascia - depennamenti

Graduatorie terza fascia ATA, aperte le funzioni SIDI per lo scioglimento della riserva dei candidati - Sono state riaperte le funzioni SIDI per le graduatorie di terza fascia ATA, consentendo ai candidati di sciogliere la riserva.

Personale ata 3 fascia 2024-2027 Vai su Facebook

Graduatorie terza fascia ATA, quando i depennamenti? Sorrentino (Anief): Non c'è una scadenza. Consiglio prima verifica. Qualche scuola manda modulo via e-mail; Depennamenti nelle Graduatorie ATA Terza Fascia: Nessuna Scadenza Fissa, Verifica Preventiva Consigliata; Graduatorie terza fascia ATA: le scuole verificano validità CIAD su Accredia e depennano gli aspiranti senza certificazione. INDICAZIONI.

Graduatorie terza fascia ATA, quando i depennamenti? Sorrentino (Anief ... - Attesa per gli aspiranti ATA di terza fascia: è tempo di controlli sul conseguimento della CIAD valida entro il 30 aprile e di depennamenti. Riporta orizzontescuola.it

Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: depennamenti e ... - Su Istanze online alle 14 domande chiuse per gli aspiranti ATA di terza fascia finalizzate allo scioglimento della riserva. Si legge su orizzontescuola.it