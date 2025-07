Migranti 50 in fuga dalla Libia soccorsi dalla nave di Banksy | Esausti e bisognosi di cure

Nel cuore del Mediterraneo, un dramma si consuma silenziosamente: 50 migranti, tra cui sei bambini, in fuga dalla Libia e ormai esausti, sono stati soccorsi dalla nave di Banksy, Louise Michel. Un gesto di solidarietà che mette in luce la drammatica realtà di chi cerca salvezza in mare aperto. La loro storia ci invita a riflettere sull'importanza di azioni umanitarie tempestive e concrete.

(Adnkronos) – Un'imbarcazione con 50 migranti in fuga dalla Libia e alla deriva nel Mediterraneo centrale è stata soccorsa dall'equipaggio della Louise Michel, la nave finanziata da Banksy. A lanciare l'sos ieri Alarm Phone. "Siamo in contatto con un gruppo di circa 50 persone, inclusi 6 bambini, in difficoltà . Stanno andando alla deriva da ore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

