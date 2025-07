Quel regalo di re Carlo a Macron che fa arrabbiare gli inglesi | cosa ha fatto

Il popolo inglese è furioso con Re Carlo a causa di alcune decisioni prese durante la cena di Stato in onore di Emmanuel Macron e Brigitte. Quello che doveva essere un gesto di cortesia si è trasformato in motivo di polemica, suscitando l’indignazione dei sudditi e dell’ex chef reale Darren McGrady. Ma cosa ha davvero scatenato questa reazione? In questi giorni il presidente Macron e la sua...

Il popolo inglese furioso con Re Carlo per certe sue decisioni relative alla cena di Stato data in onore del presidente francese Emmanuel Macron e della consorte Brigitte. Quella che avrebbe voluto essere una manifestazione di cortesia nei confronti degli ospiti, non è stato visto di buon occhio dai sudditi di Sua Maestà, che sono insorti insieme all'ex chef reale Darren McGrady. Ma cosa è successo? In questi giorni il presidente Macron e la sua première dame sono stati nel Regno Unito per rafforzare le relazioni bilaterali e rinsaldare l'amicizia fra i due Stati. In onore della coppia presidenziale è stato ovviamente preparato un sontuoso banchetto a Windsor, e proprio in questo contesto sarebbe scoppiato un vero e proprio caso di corte.