Meteo domenica a rischio maltempo Allerta per temporali | Possibili danni e rischio allagamenti

Preparatevi a una domenica da monitorare attentamente: sulla Romagna si prevede una giornata perturbata con possibilità di temporali intensi e potenziali rischi di allagamenti e danni. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla, invitando alla massima prudenza e alla vostra attenzione per proteggere sé stessi e i propri beni. Restate aggiornati sulle condizioni meteo e adottate le precauzioni necessarie: la sicurezza prima di tutto.

Domenica a tratti perturbata sulla Romagna. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla, specificando che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Non si escludono occasionali fenomeni di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

