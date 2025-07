Juve Primavera Griezmann scrive al nuovo arrivato bianconero | cosa è successo e il motivo del suo gesto – FOTO

Antoine Griezmann sorprende i tifosi con un gesto di affetto verso Leo Bamballi, il giovane terzino destro arrivato dalla Lione. Con un commento carico di entusiasmo e solidarietà , l’attaccante francese dimostra quanto sia importante creare un forte senso di squadra e supporto tra i nuovi talenti della Juve Primavera. Un gesto che va oltre il semplice benvenuto, rafforzando il legame tra campioni e promesse del futuro. Ma cosa ha spinto Griezmann a scrivere queste parole?

Juve Primavera, Antoine Griezmann ha scritto questo messaggio al nuovo arrivato bianconero: cosa è successo e il motivo del suo gesto – FOTO. La Juve Primavera ha ufficializzato ieri l’arrivo di Leo Bamballi, terzino destro classe 2007 proveniente dal Lione. Una firma che non è passata inosservata, anzi: sotto alla fotografia pubblicata su Instagram, è arrivato il commento di Antoine Griezmann. Occhi a cuoricino e stelline per celebrare il suo passaggio in bianconero. Ma per quale motivo? Beh, perché Bamballi fa parte dell’agenzia di Maude Griezmann, sorella dell’attaccante dell’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Griezmann scrive al nuovo arrivato bianconero: cosa è successo e il motivo del suo gesto – FOTO

In questa notizia si parla di: primavera - juve - griezmann - arrivato

Nuovo sponsor Juve: sarà anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor, Visit Detroit, che sarà visibile anche sulle maglie delle squadre Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera.

Inter, esordio in Champions League per Thomas Berenbruch: ecco chi è il classe 2005 di cui si fida Inzaghi; Derby Primavera, Juve batte Torino: decide un parametro zero di Paratici; Juve, la Primavera vince 4-3 il derby con una rimonta incredibile. Yildiz protagonista.

Juve Primavera, al via la nuova stagione (senza U18): ecco quando inizierà il ritiro dei giovani bianconeri e quale sarà la possibile nuova rosa - Juve Primavera, al via la nuova stagione: tutto quello che c’è da sapere sulla squadra di mister Padoin La Juve Primavera sta per iniziare una nuova stagione con tante novità. Lo riporta juventusnews24.com

Juve Primavera, Marcu rinnova con i bianconeri fino al 2027! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli sul giovane portiere - Juve Primavera, Marcu rinnova con i bianconeri fino al 2027: tutti i dettagli con il comunicato ufficiale del club La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto con Marcu, portiere della Juve ... Come scrive juventusnews24.com