Rompipallone.it - Serie A, doccia gelata per i club: è saltato tutto

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 23 Gennaio 2025 20:39 di redazioneIn occasione della calciomercato attuale, ancora aperto, i varistanno cercando di attuare i loro piani di mercato, ma è stata unafredda per alcuni di loroL’attuale calciomercato invernale si sta per chiudere e i varistanno cercando di concretizzare le loro ultime scelte di mercato e prendere delle decisioni definitive. Diversi sono i giocatori a cui le società stanno puntando, ma non tutti riusciranno a soddisfare i propri obiettivi.Non è sempre facile portare a termine i piani prefissati, ed è ciò che sta accadendo a Napoli, Como e Atalanta, che avevano da tempo mostrato grande interessamento per un giocatore in particolare, il quale è stato oggetto di ambizione anche di molti altri importanti.Calciomercato Napoli, piaceva parecchio come dopo KvaraIl Napoli, specialmente dopo l’addio di Kvara, giocatore che è stato fondamentale per gli azzurri e che si è distinto in questi anni, si sta dando da fare per cercare un sostituto adeguato.