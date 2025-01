Bergamonews.it - Seriate, tragedia all’imbocco dell’autostrada: muore un uomo di 47 anni

. Si è probabilmente sentito male mentre era al volante della sua macchina e a nulla sono valsi i soccorsi, tempestivi, del personale del 118. Laè avvenuta a, in via Misericordia,del casello autostradale, nella serata di mercoledì 22 gennaio, poco dopo le 21.30.A perdere la vita undi 47che, secondo una prima ricostruzione, dovrebbe essersi sentito male mentre si trovava alla guida della sua auto. Il 47enne avrebbe infatti perso il controllo della vettura, finendo per sbattere contro l’entrata del casello autostradale, all’altezza dell’ingresso riservato alla corsia del Telepass. Un impatto violento, tanto che, nell’urto, la macchina avrebbe perso anche una ruota. Nell’incidente non ci sarebbero coinvolti altri mezzi.Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.