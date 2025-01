Sciopero dei treni 25 e 26 gennaio orari treni garantiti e fasce di garanzia di Trenitalia e Italo

Leggi su Open.online

Si protrarrà dalle ore 21 di sabato 25alle 21 di domenica 26il prossimodelle ferrovie, con potenziali disagi per coloro che nel fine settimana hanno in programma di viaggiare in treno. La protesta, indetta da Cub Trasporti, Usb e Sgb, potrebbe causare significativi ritardi e interruzioni alla circolazione ferroviaria, con cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity eregionalitalia. Oltre al vettore nazionale, locoinvolgerà anche Trenord, Tper, idi Ntv. I disagi potranno verificarsi prima dell’inizio dell’agitazione e protrarsi dopo il termine.25 e 26talia ediPer quanto riguarda il Gruppo Fs, che comprende i convogli regionali – tra cui quelli di Tper e Trenord – e quelli ditalia, ipossono essere consultati sul sito.