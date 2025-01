Calciomercato.it - Santiago Gimenez al Milan, il dribbling di Conceicao: che risposta a Toni

Il tecnico delha parlato al termine del match contro il Girona e ha fatto i complimenti alla squadra, dribblando la domanda sul mercatoVittoria importante, anche se sofferta, per il. Contro il Girona è arrivato un 1-0 (gol di Leao) che fa entrare i rossoneri nelle prime otto con una sola partita dalla fine del girone unico della Champions.al, ildi: che(LaPresse) – Calciomercato.itOra l’obiettivo è alla portata, ma Sergiosa che non deve abbassare la guardia. Intervenuto a ‘Prime Video’ nel post gara ha parlato della prestazione dei suoi giocatori, dribblando la domanda sul mercato ed in particolare su.PARTITA – “I ragazzi hanno fatto una buona prestazione – le sue parole – . Dobbiamo continuare a lavorare tanto, ci sono cose che vanno bene, tante altre cose che non vanno così bene.