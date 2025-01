Dilei.it - Sanremo 2025, Achille Lauro canta Inconscienti Giovani. Di cosa parla la canzone

Leggi su Dilei.it

Fra i Big in gara ac’è anchecon Incoscienti. Unache – come ha raccontato lui stesso – racconta la vita vera e spinge a riflettere.L’artista romano ha un legame speciale con il Festival che gli ha portato spesso fortuna. A partire dal 2016 quando con Rolls Royce scatenò le polemiche, ma riuscì anche a conquistare il favore del pubblico.Nel corso degli anninon ha mai spezzato il suo legame con, prendendo parte spesso alla kermesse sia come ospite che come concorrente in gara. Proprio per questo Carlo Conti ha scelto di inserirlo nella lista deinti che si sfideranno per trionfare sul palco dell’Ariston.Martedì 11 febbraio – la prima serata del Festival di– sarà l’occasione perfetta per ascoltare finalmente Incoscienti