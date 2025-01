Unlimitednews.it - Salone del Mobile, Sabetta “Il brand è subito riconosciuto”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ stato un crescendo incredibile, ricordo quando siamo partiti la prima volta da Miami: New York è stato sempre un appuntamento irrinunciabile, poi siamo cresciuti. Abbiamo cercato di coprire tutto il territorio degli Stati Uniti per raccontare ildel. Questo ci sta portando grandissima affluenza da parte dei visitatori americani, che è poi l’obiettivo che ci siamo prefissi” A dirlo Marco, Direttore Generaledel.Milano, in occasione del road show a New York della manifestazione in programma dall’8 al 13 aprile. f11/fsc/gslUnlimited News - Notizie dal mondo