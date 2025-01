Pronosticipremium.com - Roma, UFFICIALE: Rensch è un nuovo giocatore giallorosso

Leggi su Pronosticipremium.com

Lamette a segno il primo acquisto di questa finestra invernale di calciomercato. Tramite un comunicato, il clubha annunciato l’acquisto di Devyne. Il terzino olandese classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo dall’Ajax, squadra con cui ha fatto tutta la trafila dal settore giovanile. Questo il comunicatodella società capitolina: “L’ASè lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Devynedall’Ajax. Classe 2003, di ruolo esterno destro, l’olandese cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Ajax per poi diventare un titolare della prima squadra arrivando a collezionare oltre 100 partite ufficiali, in tutte le competizioni., inoltre, ha già esordito con l’Olanda nella nazionale maggiore. Il debutto risale al 7 settembre 2021, in un match contro la Turchia.