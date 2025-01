Thesocialpost.it - Rissa scolastica a Roma, studente di 17 anni accoltellato a Testaccio: è fuori pericolo

Un pomeriggio di ordinaria scuola si è trasformato in tragedia a. Un giovanedi 17, di origini filippine, è statoin piazza, dopo una lite scoppiata all’interno dell’istituto.L’aggressione, avvenuta intorno alle 15.30, è stata particolarmente violenta. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio da un coetaneo di origini egiziane, aiutato da un altro giovane. Il movente della lite, al momento, rimane ancora da chiarire.Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Il ferito, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per suturare la profonda ferita riportata.