Pieraccioni, Panariello, il festival di Sanremo e il doposole della 'discordia': il video che ha fatto sorridere il web

Firenze, 23 gennaio 2025 – La certezza, o quasi, era che sul palco dell’Ariston si sarebbe materializzato il trio toscano. Quando Carlo Conti ha annunciato che nella prima serata di2025 sarebbe stato affiancato da "due cari amici", il pensiero di tutti è corso inevitabilmente a Leonardoe a Giorgio. Ma la sorpresa era dietro l'angolo: i prescelti sono stati Antonella Clerici e Gerry Scotti. Un colpo di scena che ha lasciato. di stucco. E la sua reazione, sempre ovviamente sul filo dell’ironia, non si è fatta attendere: in unpubblicato su Instagram, l'attore e regista fiorentino ha messo in scena una delle sue gag, con il suo inconfondibile tono sarcastico: "Va bene. Ho visto il ‘presentatore nerino’ lì, per la prima sera aveva detto: 'Chiamo gli amici, chiamo gli amici'.