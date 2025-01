Ilfattoquotidiano.it - Napoli di Antonio Conte sulla cresta dell’onda: da tifoso romanista ho molti rimpianti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Eugenio LanzaDue giornate dopo il giro di boa di questo campionato, credo i tempi siano maturi per tirare le prime somme circa lo stato di salute di alcune squadre della nostra Serie A. In particolare, penso possa essere interessante fare un confronto fra due club: quello per cui da sempre faccio il tifo, la Roma, e quello attualmente capolista, il. Ho ragionato sui rispettivi passati recenti e su ciò che essi hanno prodotto, non senza una discreta amarezza.I partenopei, dopo lo storico Scudetto del 2023, hanno vissuto una stagione estremamente deludente, conclusa al decimo posto. È stato però proprio in quei mesi che ADL deve essersi reso conto di aver peccato di hybris, e che per restare stabilmente nei primi posti del campionato avrebbe dovuto archiviare per sempre la logica del “sono io il vostro Cavani”.