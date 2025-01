Movieplayer.it - Martin Scorsese torna a dirigere Leonardo DiCaprio: The Devil in the White City di nuovo in sviluppo

Leggi su Movieplayer.it

progetto a sfondo criminale per la coppia d'oro del cinema, l'adattamento di Thein therivive con l'arrivo di 20th Century Studios. Dopo rinvii e slittamenti vari,sembra finalmente aver trovato il prossimo progetto su cui concentrarsi. Si tratta di Thein the, film di cui si era parlato anni fa poi finito in un nonnulla. La pellicola, ancora priva di sceneggiatura, è un adattamento del bestseller di Erik Larson del 2004in the: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America e segnerà la nuova collaborazione dicon la star, come ha rivelato Deadline. Il libro di Erik Larson segue le vicende del dottor H.H. Holmes, un serial .