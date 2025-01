Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo pasticcio di Dazn: l’abbonamento promo ritirato con quattro giorni di anticipo (e senza comunicare niente)

ci ripensa:più Serie A ina 9,99 euro fino a fine stagione. L’offerta lanciata negli scorsi, che aveva sollevato così tante polemiche, è già finita. Sospesa cond’, evidentemente a causa dell’effetto boomerang che la campagna aveva creato all’azienda. Nessuna comunicazione ufficiale, come in perfetto stile: in realtà non c’è stata una vera e propria marcia indietro, un’ammissione di culpa, delle scuse agli abbonati presi in giro per aver sottoscritto all’inizio della stagione un contratto annuale al triplo del prezzo. Semplicemente, l’offerta all’improvviso non è stata più disponibile: sulla pagina dedicata a cui era possibile accedere da apposito link, la scadenza che inizialmente era prevista al 26 gennaio è stata anticipata alle ore 15 di mercoledì 22.