Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/Verbeek 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: c’è un break da recuperare nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Altra prima da sinistra e altro punto!40-30 Gran passante di dritto con la palla bassa diin lungoriga.30-30 Prima vincente!15-30 Risponde bene di dritto, prendendo in velocità il dritto di.15-15 Prima vincente di.0-15 Risposta pallonetto in slice di, e avanti. Poi parano a rete e vincono il punto.1-3 Conferma velocemente illo svedese.40-0 Ace (1°).30-0 Chiude comodamente a rete.15-0 Prima vincente di.1-2 Largo lo slice in contenimento di.30-40 Gran risposta di, che colpiscee dà la prima palla.30-30 Passain risposta col dritto lungoriga.15-30 Non colpisce bene la risposta sulla seconda.15-15 Prima vincente.0-15 Doppio fallo (1°) anche per il piemontese.