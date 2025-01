Oasport.it - LIVE Anadolu Efes-Milano 68-37, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: prosegue il tracollo milanese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO DALLE 20.3072-37 Arriva anche la tripla di Bryant. La sconfitta dista prendendo dimensioni gigantesche.68-37 Tripla di Osmani. 11/17 dell’dall’arco.65-37 Canestro difficilissimo di LeDay.65-35 La tripla di Larkin vale addirittura il +30. Notte fonda per l’Olimpia.62-35 Bolmaro riesce ad arrivare al ferro.60-31 Schiacciata anche di Osmani. Ormai la partita è finita e siamo solo al secondo minuto del terzo quarto.58-31 Tre rimbalzi offensivi e alla fine arriva la schiacciata di Poirier.RIPRENDE IL MATCH!FINISCE IL SECONDO QUARTO! Finora è un dominio dell’, che è in vantaggio di 25 punti all’intervallo. Partita perfetta dei turchi che stanno tirando 9/13 dall’arco. Il migliore è Rodrigue Beaubois con 11 punti.