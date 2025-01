Panorama.it - La strana invasione di targhe polacche a Napoli

Più che nel resto d’Italia, nel capoluogo campano abbondano auto targate come a Varsavia, oppure in Bulgaria. Ma il più delle volte è un modo per pagare meno il bollo di circolazione e l’assicurazione, o evitare le multe. Con il nuovo codice stradale qualcosa potrebbe cambiare, chissà.Antonio dice di averlo fatto «perché l’assicurazione costa meno di un terzo, e perché non c’è nulla di male.». Vincenzo, a denti stretti, ammette che «così non si pagano le multe». Gennaro è più diretto ancora: «Qui ’o fanno tutt’. E io chi songo, ’o scemo d’o paese?». Ecco spiegata - in tre battute veraci, raccolte per strada - l’origine delladelle. Da Posillipo a Mergellina, dal Vomero ai Quartieri spagnoli, in città oggi circolano all’incirca 35 mila veicoli con una targa dell’Est: sono soprattutto, meno frequentemente bulgare.