Tvplay.it - Koopmeiners, la pazienza è già finita: colpo di scena improvviso

Leggi su Tvplay.it

Teunè un bel problema per la Juventus di Motta: l’olandese è costantemente tra i peggiori in campo e ora lasembra essereQuesto ruolo di trequartista pare non essere proprio congeniale per le sue caratteristiche, ma la verità è che indipendentemente dalle zone di campo in cui si trova ad operare, l’ex Atalanta è un lontanissimo parente del giocatore ammirato in passato., laè giàdi(TvPlay – ANSA) La scorsa estate la Juventus ha investito più di tutti in Serie A per creare una rosa di primissimo piano da affidare a Thiago Motta. Un progetto importante per provare a vincere di nuovo dopo il ciclo di Allegri. Qualche giovane, vedi Conceiçao o Cabal e tanti nomi affermati, come Nico Gonzalez, Douglas Luiz e