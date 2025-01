Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, il primo giorno in bianconero del francese: dall’abbraccio con Thiago Motta alla firma sul contratto. I retroscena – VIDEO

di RedazioneNews24, ilindell’attaccante: il suo arrivo in aeroporto, le visite mediche, l’incontro cone lasul. Ecco ilLaha pubblicato unil backstage deldi Randalda calciatore. Il suo arrivo in aeroporto, le visite mediche, l’incontro cone lasul. Infine lo shooting con le maglie del club alloCreator Lab. Ilarriva in prestito secco fino al termine di questa stagione a fronte di un corrispettivo di 1 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni.Leggi sunews24.com