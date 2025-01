Rompipallone.it - Il Milan scalda la pista per l’attaccante: la strategia del club rossonero

Ultimo aggiornamento 23 Gennaio 2025 18:15 di redazioneIlne approfitta degli ultimi giorni di mercato per mettere a frutto unacaldissima in attacco: anche Conceicao festeggia.Sono giorni intensi per il, che dopo la vittoria in Champions League ricarica le energie in vista del ritorno in campionato contro il Parma. Una gara sulla carta accessibile e con cui i ragazzi di Sergio Conceicao proveranno a riscattare la sconfitta rimediata contro la Juventus – risultato grazie al quale il Bologna di Vincenzo Italiano è riuscito a superare i rossoneri in classifica.A lavoro, però, non c’è soltanto la squadra. Dietro le quinte si è intensificato anche l’operato della dirigenza, pronta a mettere a frutto un innesto per rafforzare il reparto offensivo., occhio alle cessioni per affondare il colpoCi sono tanti nomi che stanno affollando il calciomercato