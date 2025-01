Secoloditalia.it - Il giovane “mostro” evita l’ergastolo. Nel nome di Al Qaeda straziò a coltellate tre bambine “innocenti e felici”

Giustizia non è fatta. Il 18enne Axel Rudakubana, autore di un’efferata strage nel luglio scorso, è stato condannato a un minimo di 52 anni di carcere per l’omicidio di 3di 6, 7 e 9 anni in un attacco con coltello a Southport a luglio. Il giudice Julian Goose ha detto che il“voleva provare a compiere un omicidio di massa di giovani ragazze” e ha “ucciso selvaggiamente” in soli 15 minuti. Il giudice ha precisato che non poteva imporresenza condizionale, perché Rudakabana aveva meno di 18 anni al momento del crimine. Cittadino britannico nato in Galles da genitori emigrati nel Regno dal Ruanda come rifugiati, Axel Rudakubana doveva rispondere di triplice omicidio per aver ucciso Bebe King, di 6 anni, Elsie Dot Stancombe, di 7, e Alice da Silva, di 9, mentre partecipavano a un saggio di danza ispirato alle canzoni dell’amata popstar americana Taylor Swift in un centro ricreativo della località di mare di Southport, vicino a Liverpool.