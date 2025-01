Ilfattoquotidiano.it - Il cessate il fuoco a Gaza è la fine di un calvario, ma oggi i dubbi prevalgono sulla speranza

Ilil, faticosamente entrato in vigore atra Israele e Hamas, va accolto con l’auspicio che possa essere ladi unsoprattutto per il popolo palestinese e la sua terra. Ma ie le preoccupazioni, che come sempre deve essere l’ultima a morire. Di queste ore conserviamo le immagini di gioia per gli ostaggi liberati e il giubilo del popolo palestinese che, tra le macerie di un day after, esulta come in una festa di liberazione. Un popolo indomito che nessuno mai potrà piegare.Le immagini degli effetti del genocidio israeliano sono devastanti: struggenti i video dei camion di aiuti umanitari e deiwi che ritornano nel nord di, che avanzano lentamente in una città che non esiste e che poi andrà completamente ricostruita.