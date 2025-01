Agi.it - Guerriglia nel centro di Roma, tifosi della Real Sociedad aggrediti dai laziali, diversi accoltellati (VIDEO)

Leggi su Agi.it

AGI - Circa 80 ultràLazio hanno aggredito alle 23 mercoledì un gruppo di circa 70spagnoli delche si trovavano presso un locale di via Leonina, aldi. Trespagnoli - arrivati nella Capitale per assistere al match di Europa League in programma questa sera allo stadio Olimpico -, sono stati feriti a coltellate. Secondo alcune fonti spagnole glisarebbero nove e due sarebbero in gravi condizioni. Sui social sono stati diffusidell'aggressione e degli scontri, durante i quali sono stati lanciatioggetti. ? Graves altercados en: Ultras de la Lazio han atacado a aficionados de laen la previa del partido de Europa League. 8 heridos, 2 en estado grave. Preocupación por posibles tensiones que puedan escalar durante el día.