Dopo il caso dell' ex ministro Sangiuliano l' imprenditrice torna a far parlare di sé

Maria Rosaria Boccia è incinta? Sembrerebbe proprio di sì, almeno stando a certe foto pubblicate dal settimanale Oggi che ha sorpreso l’di Pompei con un ventre rotondo che non lascerebbe dubbi sulla dolce attesa.ilmediatico che ha costretto l’alloraa Cultura, Gennaro, alle dimissioni, Maria Rosaria Boccia, dunque,a fardi sé. E, pur non confermando la notiziaa gravidanza, affida ai social il suo pensiero: «mesi in cui nessuno si è scusato con me, nonostante sia stato appurato che da sempre abbia raccontato la verità, ancora una volta il mio nome e la mia storia rischiano di essere buttati sulla pubblica piazza alla mercé dei cani feroci». Ilin lacrime: «Con Boccia relazione sentimentale, chiedo scusa a mia moglie» X Leggi anche › Gravidanza: i dubbi e le paure nell’erae scelte Maria Rosaria Boccia è incinta? Le foto sospetteaver scattato le foto con tanto di pancione, Oggi ha mostrato le immagini a un ginecologo che ha confermato la gravidanza.