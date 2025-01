Iodonna.it - Da "A complete Unknown" con Timothée Chalamet-Bob Dylan (probabile Oscar) a "Maria" con Jolie Callas sembra che non possiamo più fare a meno di storie vere

Con il biopic funziona così. Lancio della prima foto, Internet che esplode accostando il look della star a quello del personaggio vero che interpreta, attesa del trailer. Poi test della voce, dei tic, della credibilità delle protesi (se ci sono), uscita del film e dunque l’inevitabile dissenso della critica oppure via libera verso l’. Il caso più recente più eclatante? Quello di Maestro di Bradley Cooper e Oppenheimer di Christopher Nolan, zero statuette contro sette. Anche se la vita dello scienziato della bomba atomica, più che un biopic (film biografico semplice), è un poderosissimo bioepic d’autore, le regole sono valse anche nel suo caso.è Bob: il primo trailer di “A” X Leggi anche › Jafaar Jackson come lo zio Michael: la prima foto ufficiale del biopic sul re del pop Si sono fatti paragoni immediati tra il Robert originale e il Robert di Cillian Murphy, tra i loro due corpi scavati, tra gli occhi acquosi dell’uno e dell’altro, persino tra i loro cappelli anni ’40.