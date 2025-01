Formiche.net - Così l’Ue risponde alla sfida cinese sull’auto elettrica

Il destinatario è la Cina ma, forse, anche Donald Trump, che proprio oggi ha nuovamente esordito al forum di Davos, dopo i trascorsi della sua precedente amministrazione, otto anni fa. L’Europa è pronta a metterci ancora del suo per tentare di rianimare il mercato dell’autoin Europa, stretto in una morsa micidiale, con tutti gli effetti del caso sui costruttori del Vecchio Continente.Da una parte c’è la Cina, che con le sue Byd e cugine sta letteralmente cannibalizzando i mercati occidentali, forti di prezzi per veicolo al di sotto dell’asticella della leale concorrenza. Dall’altra c’è proprio Trump, che della transizione e della mobilitàne vuole sapere davvero poco, al punto da aver ribadito giorni fa che benzina e diesel rimangono pietre angolari dell’industria automobilistica americana.