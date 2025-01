Donnapop.it - Corona fa una rivelazione sconcertante su Totti: gli ha dato dei soldi per comprare il suo silenzio

Leggi su Donnapop.it

Fabriziotorna a far parlare di sé con unache ha già sollevato un gran polverone. Nel nuovo episodio di Falsissimo, l’ex re dei paparazzi non si fa scrupoli e lancia una bomba di gossip che coinvolge uno dei volti più amati del calcio italiano, Francesco.Attraverso le sue Stories,svela dettagli scottanti su un presunto scandalo legato all’ex calciatore e alla showgirl Flavia Vento, affermando chegli avrebbe consegnato «50.000 euro in una busta di mortadella» per mantenere ilsu una relazione passata.Un’affermazione che, se confermata, potrebbe gettare ombre su un matrimonio che per anni è stato visto come un simbolo di stabilità nel mondo dello spettacolo e dello sport. Con toni provocatori,promette di raccontare la sua verità in un libro intitolato La grande menzogna, dando così il via a una nuova saga di gossip e rivelazioni.