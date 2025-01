Romadailynews.it - Cina: Shenzhen, manutenzione treni notturni durante picco per Festa primavera

Un addetto allacontrolla a distanza un treno notturno ad alta velocita’ con un robot-auto bottom intelligente in un deposito diad alta velocita’ a, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 17 gennaio 2025. Questi robot, come anche i lavaggi auto self-service, le sale attrezzi intelligenti e altro ancora sono utilizzati per ladeiad alta velocita’ nel depositola corsa ai viaggi per ladi. Agenzia Xinhua