Quotidiano.net - Ciclogenesi esplosiva: la tempesta Eowyn si ‘schianta’ sull’Europa. E domenica nuovo attacco: gli effetti sull’Italia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 gennaio 2025 – Un ciclone-bomba, come lo chiama 3bmeteo, una, come la definisce ilMeteo.it, sta per ‘schiantarsi’ contro il Nord Europa, con venti superiori ai 200 km/h. Il nome dellae colpirà in particolare Irlanda e Scozia nel corso di venerdì 24 gennaio. L’Italia non sarà interessata, ma il ciclone influenzerà il tempo anche sullo Stivale. Una secondaporterà poipiù diretti anche sul nostro Paese, con piogge abbondanti e neve anche in Italia. Le analisi di 3bmeteo e ilMeteo.it I meteorologi di 3bmeteo.com affermano che “i venti potranno soffiare con raffiche anche superiori ai 130km/h, non escluse fino a 160-180km/h, con violente mareggiate sulle coste esposte a venti dall'Atlantico. Il ciclone interesserà anche il resto del Nord Europa nel corso del weekend, pur conalmeno in parte attenuati, mentre l'azione sarà più marginale sugli Stati centrali”.