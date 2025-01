Lettera43.it - Che cosa sono le foibe

Il termine foiba deriva dal dialetto giuliano, a sua volta originato dal latino fovea, che significa fossa o cava. Si tratta di cavità naturali, fenditure del terreno roccioso presenti nel Carso, tra i Friuli Venezia Giulia e le attuali Croazia e Slovenia. Profonde centinaia di metri, divennero tristemente noti sul finire della Seconda guerra mondiale, quando migliaia di italiani furono uccisi e gettati in queste fosse comuni. Già nel 1943, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre, i partigiani di Tito si vendicarono dei fascisti che avevano amministrato quelle zone, oltre che di tutti gli italiani che non si definivano comunisti, i quali vennero torturati e poi appunto gettati nellesuccesse agli italiani residenti nella regioneUna mostra fotografica in Campidoglio sulle(Imagoeconomica).