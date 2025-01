Chiccheinformatiche.com - ChatGPT non funziona, è down: ci sono problemi con OpenAI

Leggi su Chiccheinformatiche.com

e i suoi servizi APIattualmentea causa ditecnici. Se si prova ad accedere al sito web gli utenti ricevono un errore., non: perché? Il motivo e come risolvereGli utenti di tutto il mondo stanno riscontrando difficoltà nell’accesso alla piattaforma dell’intelligenza artificiale, con messaggi di errore che segnalanodi login e chiamate API nonnti.Quando si prova a fare l’accesso al noto sito web gli utenti ricevono un errore“503 Service Temporarily Unavailable” oppure “Bad gateway”.La questione non è risolvibile, è un problema generale e bisogna solo aspettare che il servizio torni online.non, è: ciconChiccheInformatiche.