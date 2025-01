Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, offerta in arrivo! Si parla di questa proposta per l’esterno: a certe cifre la permanenza non è sicura. I dettagli

Stando a quanto riportato quest'oggi da Tuttosport, tra oggi e domani dovrebbe arrivare l'offerta del Manchester City per Andrea Cambiaso, diventato il sogno proibito di Pep Guardiola. E alle cifre di cui si parla potrebbe presto diventare un nome in uscita del calciomercato Juve. Si vocifera di una base di 60 milioni di euro più altri 5 di bonus, utilimente per finanziare le prossime mosse in entrata adesso e la prossima estate. Senza contare che lo stesso giocatore potrebbe essere tentato dalla Premier, dove guadagnerebbe il doppio di ingaggio.