Ilfattoquotidiano.it - Bolelli e Vavassori raggiungono la seconda finale consecutiva agli Australian Open: “Ci arriviamo più preparati a livello mentale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Simonee Andreahanno conquistato un posto nelladel doppio maschile. La coppia italiana, testa di serie numero 3 nel tabellone, ha battuto in semilo svedese Andre Goransson e l’olandese Sem Verbeek in 3 set con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Dopo un avvio in salita,hanno reagito con determinazione, ribaltando il match e guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto del torneo.Nella finalissima, i due azzurri affronteranno il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, che hanno battuto i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, campioni alle Nitto ATP Finals a Torino lo scorso novembre, per 6-4, 3-6, 7-6(7).hanno allungato all’la loro serie di primati: i due hanno raggiunto la terzaSlam in coppia, eguando il record di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, campioni al Roland Garros nel 1959 e prima sconfitti nel match per il titolo al Roland Garros 1955 e a Wimbledon 1956.