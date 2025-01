Benedict Cumberbatch non sarà in Avengers | Doomsday

Leggi su Cinefilos.it

noninPer molto tempo abbiamo sentito dire che il Doctor Strange diavrebbe avuto un ruolo importante nei prossimi film degli. Si suppone che le azioni dello Stregone Supremo in tutto il Multiverso lo avrebbero portato a essere bollato come una minaccia per tutta la realtà da Kang il Conquistatore. La tiepida risposta ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania e il licenziamento di Jonathan Majors hanno però portato i Marvel Studios ad accantonare i piani per Kang. Al suo posto, il Dottor Destino di Robert Downey Jr.il grande cattivo della Saga del Multiverso.Di conseguenza,: The Kang Dynasty è diventatoe a quanto pare questi cambiamenti hanno portato Doctor Strange ad essere escluso dal film.