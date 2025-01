Arrestato il magnate René Benko il crac immobiliare e l’albergo con i fondi Covid | perché è ricercato anche in Italia

Leggi su Open.online

Aiuti durante la pandemia dirottato verso il suo chalet di lusso, centinaia di migliaia di euro per l’affitto di ville e gite in barca dopo aver dichiarato bancarotta e corruzione per favori immobiliari. È finito in manette nella sua villa di Innsbruck, in Austria, il tycoon dell’edilizia. Il 47enne, fondatore del gruppo Signa tramite cui gestiva immobili dal valore di 27 miliardi di euro, è al centro del più grandeeuropeo. Per il quale è indagato in quattro Paesi, tra cui l’. Le accuse a suo carico variano da associazione a delinquere a corruzione, fino a manipolazione di gare d’appalto, finanziamento illegale di partiti politici, frode, rivelazione di segreti e falsa fatturazione. Già lo scorso dicembre la procura generale di Trento aveva chiesto il suo arresto con un mandato di cattura europeo e la sua estradizione, ma Vienna aveva fatto muro.