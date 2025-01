Ilrestodelcarlino.it - Adottata 20 anni fa, ritrova la madre sui social. Alisia: “Il giorno più bello”

Faenza (Ravenna), 23 gennaio 2025 – Tanti cittadini italiani, come, cercano le proprie radici, volendo conoscere i genitori biologici. Ma come funziona legalmente l’accesso alle proprie origini? L’ordinamento italiano riconosce un diritto di accesso alle proprie origini, disciplinato sia dalle normative internazionali che nazionali. La legge 149 del 2001, modificando la 184 del 1983, ha riconosciuto all’adottato, al compimento del 25° anno d’età (ma anche dalla maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica), la possibilità di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei genitori biologici. La legge del 2001, seppur aderendo a obblighi derivanti dalla Convenzione dell’Onu sui diritti del fanciullo (1989) e dalla Convenzione dell’Aja sull’adozione internazionale (1993), non consentiva l’accesso alle informazioni se l’adottato non fosse stato riconosciuto alla nascita dallanaturale, facendo prevalere il diritto di anonimato della stessa.